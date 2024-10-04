العراق يعلن إرسال آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة ولبنان

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مساء أمس الخميس إرسال آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة ولبنان بينها سيارات إسعاف.

وقال إنه "بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بمساعدة الشعب اللبناني من خلال اللجنة التي شكلت برئاسة المستشار زيدان العطواني والجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والقطاعية، وبالتعاون مع السلطات اللبنانية، تم إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، ورفد المستشفيات بالأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف، وإرسال خمس طائرات محملة بالمواد الطبية التي تسهم بإنقاذ الحياة".

وأضاف: "تم إرسال العديد من العجلات المحملة بالمواد الإغاثية كالخيام وبعض المواد التي ترفع من معاناة النازحين وكذلك تم إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في غزة".

وأوضح أن "المواد كافة تم إرسالها عن طريق جمعية الهلال الأحمر العراقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دولة لبنان والهلال الأحمر اللبناني".

ويشهد لبنان تصعيدا إسرائيليا منذ الأسبوع الماضي، وتتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق مختلفة من البلاد، وسجل لبنان، حتى الآن مقتل 1974 شخصا بينهم 127 طفلا و261 امرأة، فيما أصيب 9384 آخرين، بحسب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض.

كما أكد وزارة الصحة الفلسطينية أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع، ارتفعت إلى 41534 شهيدا و96092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".