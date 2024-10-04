أمير قطر: نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها

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حذر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني من أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.

وشدد أمير قطر على "أننا نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مؤكدا أن "ما يجري في قطاع غزة عمليات إبادة جماعية".

ودعا إلى "العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان"، جازما أن "دولة قطر ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة".

وأضاف: "إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان"، مبينا أن "العالم لا يزال يشهد تصاعدا خطيرا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

وجدد التأكيد "أننا نرفض الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية اللبنانية"، مذكرا "أننا سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية".

وجزم أنه "لن يتحقق الأمن دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967".