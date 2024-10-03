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المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن مهاجمة هدف حيوي في تل أبيب بعدد من المسيرات

3
OCTOBER
2024
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع، أن الحركة هاجمت هدفا حيويا في تل أبيب بعدد من المسيرات، ضمن المرحلة الخامسة من معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".
 
وقال سريع "استهدفنا هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من المسيرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها".
 
وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان: "استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا (تل أبيب) في فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها".
 
وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي  ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى".
 
وتابع البيان: "تحيي القوات المسلحة اليمنية الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، وتؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".
 
وختم البيان: "نحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة".
 
وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس.
 
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.  
 
وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى). وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن السكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.
 
ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.
روسيا اليوم
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