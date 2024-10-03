"لأكثر من نصف ساعة".. الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية قبالة مدينة جبلة

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أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت صباحا، لأهداف معادية، قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية، شمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة إن أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات قوية.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية، يرجح أنها طائرات مسيّرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".

وقد هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت في أحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته.