الحوثيون يستهدفون مواقع حيوية في إسرائيل.. ويوجهون رسالة إلى إيران

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أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية اليوم الأربعاء ضرب أهداف حيوية في إسرائيل بثلاثة صواريخ.

وقال الحوثيون في بيان لهم: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكريةً في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5".

وأضاف البيان: "تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية".

وأشار البيان إلى "أن القوات المسلحة اليمنية تباركُ عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركةِ في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".

وأكد الحوثيون على أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدوّ الإسرائيلي يضعُ المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النارِ" مشددين على أنهم لن يترددوا "في توسيع عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".

وباغتت إيران إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفروشان.

ويوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان. ويوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، قتل خلالها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قياديي الحزب.