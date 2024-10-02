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استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم الـ362 والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين من العودة إلى الشمال

2
OCTOBER
2024
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أفاد مراسل RT بتحذير إسرائيل للنازحين في قطاع غزة بعدم التحرك نحو شمال القطاع، فيما يستمر القصف الإسرائيلي لليوم الـ362 مخلفا عشرات آلاف القتلى والجرحى.
 
استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم الـ362 والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين من العودة إلى الشمال
من مشاهد الدمار في قطاع غزة / RT
وجاء في التحذير الإسرائيلي أنه يحظر على النازحين جنوب قطاع غزة من تخطي نتساريم باتجاه مدينة غزة أو شمالها.
 
ووفقا لمراسلنا فقد تم جثث 3 قتلى من تبة النويري غرب مخيم النصيرات، جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين ليلة أمس الثلاثاء، نقلت لمشفى العودة.
 
كما ونقل 32 قتيلا إلى مستشفى غزة الأوروبي منذ فجر اليوم الأربعاء، وعدد من القتلى إلى مستشفى ناصر الطبي.
 
وأسفرت الغارات الإسرائيلية على منازل وتجمعات للنازحين في مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه الليلة الماضية عن وقوع ما لا يقل عن 60 قتيلا وعشرات الجرحى وفقا لمراسلنا.
 
وأضاف مراسلنا إلى أن الآليات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة جنوبي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
 
روسيا اليوم
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