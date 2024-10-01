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الطائرات الإسرائيلية تقصف مدرسة تأوي نازحين في مدينة غزة

1
OCTOBER
2024
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أفاد مراسل RT في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على مدرسة الشجاعية الأممية في حي التفاح التي تؤوي نازحين ما تسبب بمقتل وإصابة عدد منهم.
 
وأشارت مصادر طبية إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
 
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ360، وسط استهداف للنازحين وغارات على المناطق المأهولة بالقطاع.
 
ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المربعات السكنية في بيت لاهيا، وخان يونس، ودير البلح، ومواصي رفح، بينما استهدفت غارة مركبة في مدينة حمد، في وقت واصلت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية واستهداف محيط مراكز الإيواء.
 
وأسفرت الهجمات على مناطق متفرقة بالقطاع واستهداف للنازحين في مراكز الإيواء خلال الساعات الماضية، عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.
 
ومساء يوم الاثنين، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 13 قتلا إلى المستشفيات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي أبو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 41 ألفا و615 قتيلا وأكثر من 96 ألف إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع، يوم الإثنين.
روسيا اليوم
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