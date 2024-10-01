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متحدث: مارك كيلي لم يكن ليؤكد استخدام قنبلة أمريكية في عملية الإغتيال في الضاخية

1
OCTOBER
2024
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أكد متحدث باسم السناتور الأمريكي مارك كيلي أن عضو مجلس الشيوخ لم يؤكد أن القنبلة المستخدمة لقتل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله مصنوعة في الولايات المتحدة.
 
وقال جاكوب بيترز المتحدث باسم كيلي إن كيلي "لم يكن يؤكد نوع السلاح الذي استخدمته إسرائيل. كان يعلق على تقرير NBC نفسه المشار إليه في البرنامج، بأن ضربة نصر الله استخدمت ذخيرة أمريكية الصنع"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
 
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأسلحة المستخدمة في الهجوم.
 
وكان كيلي، وهو رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، قد قال لشبكة "NBC" يوم الأحد: "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة.. ذخائر الهجوم المباشر المشترك.. ونواصل توفير هذه الأسلحة… تلك القنبلة التي تزن ألفي رطل والتي استخدمت لتصفية نصر الله هي قنبلة من طراز مارك 84".
 
وأضاف: "هذه كانت موجهة… أنا واثق إلى حد كبير من أن السلاح المستخدم في تلك الحالة كان موجها".
 
ونعى "حزب الله" اللبناني أمس السبت أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت يوم الجمعة الماضي الضاحية الجنوبية في بيروت.
 
وحسب مصادر طبية وأمنية، لم يتم العثور على أي إصابات في جثمان نصر الله، الذي أعلن اليوم الأحد عن انتشاله من تحت الأنقاض بمكان اغتياله، ويبدو أن الوفاة كانت جراء قوة الانفجار.
 
 
روسيا اليوم
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