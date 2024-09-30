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بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.. تطورات الحالة الصحية لفهد المولد

30
SEPTEMBER
2024
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نقل فهد باقديم وكيل أعمال فهد المولد نجم فريق الشباب والمنتخب السعودي تطورات الحالة الصحية للمولد، بعد حادث سقوطه من شرفة منزله في دبي.
 
وسقط المولد من الطابق الثاني في منزله بدبي، على جسم أسمنتي، لينقل اللاعب إلى مستشفى راشد في 12 من سبتمبر الجاري، قبل أن ينقل اللاعب إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي، ليتلقى العلاج في مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بكسور في الجمجمة والرقبة وأماكن متفرقة في الجسم.
 
ونشر باقديم رسالة، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "الحمد لله تحسن بسيط، لله الفضل والمنة، تم إبعاد التنفس الصناعي وعودة التنفس الطبيعي، دعواتكم لفهد المولد بأن يلبسه الله الشفاء العاجل، وأن يضمد جراحه يا كريم".
 
 
وتواجد المولد في دبي، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، في مواجهة الصين، على ملعب داليان، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
 
ويلعب فهد المولد البالغ 30 عاما، في صفوف فريق الشباب، منذ صيف 2022، فيما خاض اللاعب مباراتين فقط مع الليوث، منذ انطلاق الموسم الجاري من مسابقة دوري روشن، قبل تعرضه للحادث الأليم.
روسيا اليوم
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