فصائل عراقية مسلحة تستهدف 3 مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الجمعة استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان إن إحدى مسيراتها استهدفت هدفا في الجولان، مؤكدة استمرار عملياتها "لدكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نُصرة لفلسطين ولبنان".

وفي بيان آخر، قالت المقاومة إنها هاجمت "بواسطة صاروخ الأرقب كروز مطور هدفا حيويا في أراضينا المحتلة"، وأضافت في بيان منفصل أنها "للمرة الثالثة فجر اليوم الجمعة، استهدفت هدفا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت يوم الأربعاء، أنها استهدفت موقعا "حيويا" في شمال إسرائيل بصاروخ "الأرقب" وهو عبارة عن "كروز مطور".

كما أعلنت الجماعة أيضا "إطلاق مسيّرة على هدف إسرائيلي بالقرب من غور الأردن". فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".

وتأتي هذه العمليات وسط تفاقم التوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة، ودخول "حزب الله" اللبناني على خط المواجهة.