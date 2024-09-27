قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف خان يونس

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استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منازل وأراضي الفلسطينيين في حي العمور شرق بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا اليوم الجمعة بوقوع إصابات جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة بدوان قرب مفترق الهباش في مخيم دير البلح وسط القطاع.

كما قتل شخص وأصيب آخرون بقصف استهدف منزلا في شارع حميد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. واستهدفت مروحية إسرائيلية خيمة نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، مما أوقع قتلى وجرحى.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار من آلية عسكرية في محيط الشاكوش، وسط تحليق مكثف لطائرة كواد كابتر في أجواء منطقة العلم غرب رفح.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41534 فلسطينيا، وإصابة 96092 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.