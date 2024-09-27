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بعد قطر.. أمريكا تمنح مواطني دولة عربية تسهيلات في دخول البلاد

27
SEPTEMBER
2024
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الإمارات والولايات المتحدة وقعتا اتفاقا يقضي بإدراج الإمارات ضمن "برنامج الدخول العالمي" للولايات المتحدة الأمريكية.
 
ويتيح الاتفاق بحسب الوكالة، للمواطنين الإماراتيين الذين يمتلكون تأشيرة دخول سارية المفعول، سرعة إنهاء إجراءات دخولهم إلى أمريكا اعتبارا من أكتوبر 2024.
 
وجاء الاتفاق على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى توقيع الاتفاق بين وزارتي الداخلية الإماراتية والأمن الداخلي الأمريكية.
 
وسيبدأ تنفيذ الاتفاق في أكتوبر 2024، والبرنامج هو مبادرة أمريكية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة.
 
وقال يوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، إنه "بمجرد استكمال المشاورات الجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، سيتمكن المواطنون الإماراتيون الذين يقدمون طلبات للحصول على خدمات البرنامج ويتم اعتمادها، من دخول الولايات المتحدة باستخدام هذا النظام عبر 75 منفذ دخول على حدود الولايات المتحدة ودول أخرى".
 
وسيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، الذي يفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين، التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أمريكي آخر.
 
ويمكن هذا البرنامج المسافرين من تفادي الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية، ومع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة.
 
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس، ضم دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، وبذلك أصبح البرنامج يضم 42 دولة.
 
ويسمح ذلك للمواطنين القطريين بالسفر دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل على أبعد تقدير.
 
 
روسيا اليوم
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