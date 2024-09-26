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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المأساة التي يعيشها لبنان اليوم، سببها عجز مجلس الأمن عن وقف الحرب في غزة.

وزير الخارجية المصري: مأساة لبنان اليوم سببها عجز مجلس الأمن عن وقف حرب غزة

وأضاف عبد العاطي في كلمته بمجلس الأمن الدولي: "دون وقف حمام الدم في غزة سنبقى في دائرة هدن مؤقتة لا تلبث أن تنهار".

وشدد على "ضرورة الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط".

وتشن القوات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة حتى الآن أكثر من 558 قتيلا بالإضافة إلى 1835 مصابا في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وجاء ذلك، عقب أسبوع تخللته 3 هجمات، وصفها الأمين العام لحزب الله "بالضربات القوية"، استهدفت في 17 و18 سبتمبر أجهزة النداء والاتصال لحزب الله، ما أدى إلى تفجيرها ومقتل وإصابة العشرات، تلاها هجوم مركز في ضاحية بيروت الجنوبية، أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة حزب الله بينهم ابراهيم عقيل وأحمد وهبي.