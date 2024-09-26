قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على خان يونس وجباليا

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شهد فجر اليوم الخميس مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لأنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بانتشال 5 قتلى بينهم طفلان ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة المطري بمنطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خان يونس.

كما تم رفع جثة، وانتشال عدد من المصابين بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة فارس في منطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وانتشلت طواقم الإسعاف قتيلة و9 إصابات جراء استهداف منزل في شارع اليفاوية بمخيم جباليا، كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف منزل عائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

ونسف الجيش الإسرائيلي منازل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، بينها منزل في شارع كشكو، فيما استهدفت غارة محيط المستوصف بالمنطقة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41495 فلسطينيا، وإصابة 96006 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.