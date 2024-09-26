نتنياهو: المفاوضات لن تكون إلا تحت النار ومستمرون في ضرب "حزب الله"

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المفاوضات لن تكون إلا تحت النار"، مؤكدا "استمرار ضرب "حزب الله" بكل قوة".

وخلال مشاورة مع الوزراء قبيل توجهه إلى نيويورك، قال نتنياهو: "المفاوضات لن تكون إلا تحت النار"، مشددا على "أننا مستمرون في ضرب حزب الله بالنار بكل ما أوتينا من قوة".

وقال مصدر مقرب من نتنياهو: "الخط الأحمر لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر هو طرد حزب الله إلى ما هو أبعد من القائمة. في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات".

وأفاد بأن "إسرائيل تصر على تطبيق القرار 1701 ولن تتنازل عنه ولن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار".