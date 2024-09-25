خامئني: حزب الله يجاهد في سبيل الله.. وهذا ما قاله عن التطورات

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "حزب الله في لبنان يجاهد في سبيل الله في انتفاضه دعما لقطاع غزة، ولذلك يتعرض لما يتعرض له".

وخلال كلمته مع "جمع من الرعيل الأول في الدفاع المقدس والمقاومة في العاصمة طهران"، قال خامنئي، إن "قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل"، مؤكدًا أن الاغتيالات لن تهزه، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "لو كان الكيان الصهيوني يستطيع هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان لما ارتكب المجازر بحق المدنيين"، متابعا: "ما نشهده اليوم في غزة ولبنان يشبه ما شهدناه خلال الحرب والمجاهدون هناك هم المنتصرون"