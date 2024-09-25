الأردن ومصر والعراق: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة

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اجتمع وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والعراق على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، محذرين من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.

وتناول الوزراء التصعيد الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي ستكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.