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الأمم المتحدة: مقتل 86 فلسطينيا في الهجمات الإسرائيلية على مدارس غزة خلال سبتمبر

24
SEPTEMBER
2024
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قصفت إسرائيل المدارس في قطاع غزة 10 مرات على الأقل خلال سبتمبر الحالي، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا، حسبما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وقالت المفوضية الأممية في بيان لها الاثنين، إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط قام الجيش الإسرائيلي بقصف ثلاث مدارس على الأقل بينها اثنتان في مدينة غزة وواحدة في مخيم النصيرات، وفي كل من الغارات كان بين القتلى أطفال ونساء، حيث قتل ما لا يقل عن 16 طفلا من أصل 32 قتيلا.
 
وأشار البيان إلى أنه "في شهر سبتمبر وحده، تم قصف 10 مدارس مما أدى إلى مقتل 86 شخصا".
 
وأشار البيان إلى أنه يتعين على الجماعات المسلحة الفلسطينية "الامتناع عن "تعمد وضع مواقع عسكرية جنبا إلى جنب مع المدنيين أو المرافق المدنية"، لكن حتى في الحالات التي فشلت فيها الجماعات المسلحة الفلسطينية في الامتثال لهذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، فإن القوات الإسرائيلية تبقى ملزمة باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.
 
وتابع: "نظرا لنمط الضرر والأذى الذي يلحق بالمدنيين، فإن التدابير التي اتخذها الجيش الإسرائيلي في هذه الحالات لا يبدو أنها كانت كافية لمنع الضرر والأذى غير المتناسبين".
روسيا اليوم
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