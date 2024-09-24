"مصر للطيران" تلغي رحلاتها إلى لبنان

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أعلنت شركة "مصر للطيران"، ليل الإثنين، إلغاء رحلاتها إلى لبنان، مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الشركة في بيان: "نظرا للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت الثلاثاء 24 سبتمبر"، مشيرة إلى أن التعليق سيظل فعالا "لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد".

والإثنين شنت إسرائيل هجمات عنيفة على لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله، وأدت إلى مقتل مئات اللبنانيين.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن حزب الله شن هجمات على أهداف إسرائيلية عدة بالصواريخ، في خضم التصعيد المتبادل بين الطرفين.