living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن يستعيد اثنين من مواطنيه بعد احتجازهما في إسرائيل

23
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الأردن استعادة اثنين من مواطنيه، احتجزتهما إسرائيل في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع عند جسر الملك حسين (معبر اللنبي)، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين، في الثامن من سبتمبر الجاري.
 
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية عودة مصلح العودات وحسين النعيمات إلى المملكة.
 
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن "الوزارة منذ وقوع الحادثة، تابعت أحوال المواطنيْن ونسقت مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن".
 
وأشار القضاة إلى أنهما "دخلا بالفعل الأراضي الأردنية، وهما بصحة جيدة واتجها إلى ذويهما".
 
وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت محكمة إسرائيلية الإفراج عن العودات والنعيمات، اللذين تم اعتقالهما بعد الهجوم عند معبر اللنبي.
 
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، شهد المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة عملية إطلاق نار نفذها أردني يدعى ماهر الجازي، مما أسفر عن مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   