تونس.. المحكمة الابتدائية بسليانة ترفض مطلب الإفراج عن العياشي زمال

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رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة إثر جلستها المنعقدة يوم الخميس مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه.

وقررت الدائرة الجناحية بالمحكمة تأخير القضية المرفوعه ضد زمال إلى الأسبوع القادم وفق ما أكده مصدر قضائي في تصريح لـ"موزاييك".

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة قد قررت يوم 9 سبتمبر الماضي إحالة زمال و5 من أعضاء حملته الانتخابية للسجن بتهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية".

وأصدرت محكمة تونسية يوم الأربعاء حكما يقضي بسجن المترشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تزوير تزكيات.

وقال دفاع زمال إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس) أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.

وأفاد بأن الحكم قابل للاستئناف وهو ما يعني أن زمال ما زال في قائمة المرشحين للسباق الرئاسي في السادس من أكتوبر القادم.

وأوضح أن أكثر من 6 بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في ولايات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.

والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.