ليبيا..عقيلة صالح ينتقد المجلس الرئاسي ويحذر من تداعيات "خاطئة" لقراراته بشأن المصرف المركزي

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شن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هجوما لاذعا على المجلس الرئاسي بسبب قراره الأخير عن المصرف المركزي، واصفاً إياه بأنه “غير شرعي” و”مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

وأكد صالح أن هذا القرار يضع البعثة الأممية أمام "اختبار حقيقي"، مشدداً على ضرورة إعلانها عدم شرعية ما وصفه بـ”تجاوز الرئاسي لصلاحياته”.

وحذر صالح من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 10 دنانير، داعياً إلى تحرك سريع لإنقاذ المصرف من "السيطرة غير الشرعية".

كما جدد دعمه لصندوق التنمية والإعمار الذي يرأسه بالقاسم حفتر، مشيراً إلى ضرورة استمرار مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.