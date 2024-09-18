اجتماع أميركي-فرنسي-ألماني-ايطالي-بريطاني الخميس في باريس لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط

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يجتمع ممثلون للديبلوماسية الأميركية والفرنسية والالمانية والايطالية والبريطانية الخميس في باريس لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل هدنة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر ديبلوماسية وكالة "فراس برس".

وأكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني مشاركته في اجتماع باريس، موضحا في بيان أن اللقاء سيبحث أيضا التطورات في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزير الايطالي أن "الاجتماع سيركز على الأزمة في الشرق الاوسط، مع اهتمام خاص بحال المفاوضات القائمة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، وبالوضع في لبنان. سيتم التطرق أيضا الى قضية تعزيز الدعم لأوكرانيا".

وسيمثل ديبلوماسي ألماني وزيرة الخارجية انالينا بيربوك، في حين لم تؤكد لندن مشاركتها الى الآن.

وأكدت الخارجية الاميركية مشاركة انتوني بلينكن، لافتة الى أنه سيلتقي أيضا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.