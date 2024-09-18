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السعودية تفوض وزير خارجيتها للتباحث مع مصر في التنسيق المشترك بعد زيارة مدبولي

18
SEPTEMBER
2024
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قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، تفويض وزير الخارجية فيصل بن فرحان للتباحث مع مصر بشأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري والتوقيع عليه.
 
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري عقب أعمال مجلس الوزراء السعودي، إن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين.
 
وأوضح الوزير أن "المحادثات أكدت على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".
 
وتناول اجتماع مجلس الوزراء السعودي، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.
 
ونظر مجلس الوزراء إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية اتساقا مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضرا ومستقبلا على الصعيد العالمي.
 
ونوّه المجلس بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من 80 اتفاقية محلية ودولية ستساهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
 
وعدّ مجلس الوزراء تصنيف المملكة نموذجا رائدا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، تجسيدا لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافة إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.
روسيا اليوم
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