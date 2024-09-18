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أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ثلاثة سفراء سابقين وخمسة موظفين وملحقين في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا.

محكمة جنايات طرابلس تقضي بالسجن 7 سنوات لثلاثة سفراء سابقين وموظفين في بعثة ليبيا بأوكرانيا

جاء ذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة استنادًا إلى تقارير رقابية أثبتت تجاوزات في أداء البعثة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2019.

وأفاد مكتب النائب العام، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأن النيابة باشرت التحقيقات التي كشفت عن جنوح مسؤولي البعثة عن أداء مهامهم بشكل سليم خلال تلك السنوات، ما أدى إلى تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات طرابلس.

وقد شملت القضية ثلاثة سفراء سابقين، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن الشؤون الصحية وملحقين ثقافيين سابقين في بعثة ليبيا بأوكرانيا.

وفي آخر جلساتها، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمهم 13 ألف دينار.

كما شمل الحكم حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى سنة إضافية بعد انتهاء فترة العقوبة.