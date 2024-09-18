جريمة مروعة في البصرة.. فتى يقتل أفراد عائلته رميا بالرصاص

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كشف مصدر في الشرطة العراقية، الثلاثاء، تفاصيل تخص حادثة قتل فتى لأفراد أسرته بسلاح ناري في محافظة البصرة.

وقال المصدر بحسب وسائل إعلام عراقية إن "الفتى المتهم اعترف بشكل أولي أمام الجهات الأمنية المتخصصة بالتحقيق بقتل أفراد أسرته الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف: "قال الفتى خلال التحقيق إن الدوافع وراء ارتكابه للجريمة هي بسبب تعرضه إلى الضرب والتعنيف من قبل والده، وخطط للقيام بجريمته انتقاماً منه".

وضبطت القوات الأمنية السلاح المستخدم بالجريمة من نوع "كلاشينكوف"، يعود لوالده، وضبط أيضا قنبلتين يدويتين في مكان الحادث.

وأشار المصدر إلى إجراء فحوصات طبية على المتهم، وإرسالها الى المصحة للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من عدمه.

وأقدم فتى (13 عاما) على ارتكاب مجزرة بحق أفراد أُسرته المكونة من والديه وشقيقه الطفل الرضيع جراء إطلاق النار عليهم من سلاح كان يعبث به.