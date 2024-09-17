الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيات بينهن زوجة القيادي الأسير أحمد سعدات

A + A -

اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيات خلال اقتحامه محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بينهم زوجة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المعتقل منذ عام 2002.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية بقوة كبيرة وداهمت منازل فلسطينية، واعتقل الجيش 3 فلسطينيات بينهن طالبة جامعية، بالإضافة إلى عبلة سعدات.

وقالت ابنة سعدات في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوة عسكرية أكثر من 20 جندي اقتحموا منزل العائلة، واعتقلوا والدتي"، مضيفة: "الجيش قام بتصوير مقتنيات البيت بما فيها أعلام فلسطين، بالإضافة إلى تفتيش المنزل قبل الانسحاب".

وكانت السلطة الفلسطينية، قد اعتقلت سعدات في 15 يناير 2002 بتهمة تهريب الأسلحة، وأبقته في سجن أريحا الذي كان تحت رقابة أمريكية وبريطانية، واحتجز مع المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعاب زئيفي.

في 14 مارس 2006 وعقب انسحاب المراقبين البريطانيين والأمريكيين من سجن أريحا، اقتحمت قوات إسرائيل المقر الفلسطيني واعتقلت سعدات وعدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجن، وحكم عليه بالسجن 30 عاما.