الأردن يؤكد استلامه جثمان المواطن ماهر الجازي

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قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنه جرى استلام جثمان المواطن ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر سبتمبر الحالي.

وشهد معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن يوم الأحد الماضي عملية إطلاق نار نفذها مواطن أردني يدعى ماهر الجازي، ما أسفر عن مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين.

على إثر ذلك، أغلق المعبر بالاتجاهين، فيما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين اثنين كانا يخضعان للتحقيق في إسرائيل.