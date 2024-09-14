مصدر عسكري مطلع للديار: ضرب الحزب لوحدة 8200 هو السبب وراء استقالة شارئيل

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أعلن قائد الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية «الإسرائيلية» العميد يوسي شارئيل، استقالته من منصبه، مقراً بفشله وتحمله المسؤولية إزاء هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول، وما ترتب عنه.

لكن مصدرا عسكريا مطلعا كشف للديار ان السبب الحقيقي وراء استقالة العميد شارئيل، هو تمكن حزب الله من استهداف وحدة 8200، الامر الذي اعتبره فشلا استخباراتيا «اسرائيليا» وعجزا في صد الهجوم.

هذا وذكرت مصادر أمنية أوروبية موثوق بها أمس الأول لـ»الديار»، أن الضربة التي نفذها حزب الله في إطار عملية «الأربعين» استهدفت مواقع استراتيجية حساسة، حيث تركز الهجوم على الوحدة 8200 الإسرائيلية في منطقة «غليلوت» وقاعدة «عين شيمر». وأكدت المصادر أن العملية حققت نجاحاً كبيراً، مما أدى إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف القوات المستهدفة.

ووفقاً للتقارير، فإن عدد القتلى جراء الضربة بلغ 22 شخصاً، بينما وصل عدد الجرحى إلى 74، وهو ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالوحدة 8200، التي تعتبر أحد أهم الوحدات الاستخباراتية والتكنولوجية في الجيش "الإسرائيلي".

ويعد نجاح هذه العملية ضربة موجعة للقدرات الاستخباراتية "الإسرائيلية"، بعدما اتبعت الحكومة الإسرائيلية سياسة التعمية الاعلامية لحجب خسائرها الفادحة.