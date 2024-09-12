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زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر في "المعارضة السورية" أن القصف الإسرائيلي العنيف على سوريا قبل يومين تزامن مع عملية إنزال للجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّ "عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين".

وزعمت بدورها القناة 14 و"هآرتس" الأسرائيليّتين أنّ "القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسلّلت إلى سوريا بإنزال جوي صادرت ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني ودمّرت مبنى للبحوث العلمية."