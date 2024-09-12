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بعد 4 أيام من البحث.. العثور على جثة جرفها فيضان واد دميرينة ببوسمغون في الجزائر

12
SEPTEMBER
2024
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عثر رجال الدفاع المدني في الجزائر على جثة الشخص المفقود المسمى "ع. ب." من دائرة الشلالة ولاية البيض.
 
وذكرت صحيفة "الشروق" أن الضحية كان على متن شاحنة جرفتها سيول واد دميرينة ببلدية بوسمغون صبيحة يوم الأحد الماضي بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
 
وتم العثور على جثة الفقيد بمنطقة الجليد بإقليم بلدية البنود جنوبي ولاية البيض من طرف فرق الدفاع المدني بمساعدة مواطنين تطوعوا للمشاركة في عملية البحث منذ يوم الحادثة.
 
وعاش سكان محافظات في جنوب وغرب الجزائر كابوسا حقيقيا لأيام عدة بعد أن تسببت أمطار فيضانية لم يسبق لها مثيل خلال هذا الوقت من العام في حدوث خسائر مادية ووفيات.
 
وصلت كميات الأمطار في بعض المناطق بغرب وجنوب البلاد إلى 70 ملم.
 
ووجه الدفاع المدني تعليمات للجزائريين حثهم فيها على تجنب عبور مياه السيول سيرا على الأقدام أو بالمركبات ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.
روسيا اليوم
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