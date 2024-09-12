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كشف جنسيتهم.. الدرك المغربي يفكك شبكة دولية لسرقة السيارات ويلقي القبض على 3 أجانب

12
SEPTEMBER
2024
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تمكن الدرك المغربي بالمركز الترابي للعيون من توقيف 3 أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإسبانية والسنغالية للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة.
 
وتدخلت قوات الدرك على إثر معلومات دقيقة توفرت لها حيث تمكنت إثر كمين بالمدخل الشمالي لمدينة العيون في توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين مرقمتين بفرنسا تبين من خلال إخضاعهما لخبرة تقنية أنهما مزيفتان وتشكلان موضوع تصريح بالسرقة بأوروبا.
 
وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية ارتباط المشتبه فيهم بشبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة تعمل وفق أسلوب إجرامي يتمثل في سرقة سيارات من دول أوروبية مختلفة قبل تزويدها بلوحات ترقيم فرنسية مؤقتة، ثم العمل على تهريبها وتسويقها في دول أجنبية خاصة الإفريقية.
 
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا الشبكة الإجرامية.كشف جنسيتهم.. الدرك المغربي يفكك شبكة دولية لسرقة السيارات ويلقي القبض على 3 أجانب
تمكن الدرك المغربي بالمركز الترابي للعيون من توقيف 3 أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإسبانية والسنغالية للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة.
 
وتدخلت قوات الدرك على إثر معلومات دقيقة توفرت لها حيث تمكنت إثر كمين بالمدخل الشمالي لمدينة العيون في توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين مرقمتين بفرنسا تبين من خلال إخضاعهما لخبرة تقنية أنهما مزيفتان وتشكلان موضوع تصريح بالسرقة بأوروبا.
 
وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية ارتباط المشتبه فيهم بشبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة تعمل وفق أسلوب إجرامي يتمثل في سرقة سيارات من دول أوروبية مختلفة قبل تزويدها بلوحات ترقيم فرنسية مؤقتة، ثم العمل على تهريبها وتسويقها في دول أجنبية خاصة الإفريقية.
 
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا الشبكة الإجرامية.
روسيا اليوم
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