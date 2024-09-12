عضو في الكنيست الإسرائيلي يقتحم غرفة جريح فلسطيني بالمستشفى ويتوعد بقتله

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اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت غرفة منفذ عملية الدهس في الضفة الغربية الراقد بمستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، وتوعده بالقتل.

وقال سوكوت، وهو نائب عن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متوجها بالكلام للفلسطيني المصاب: "سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل. سنمرر قانونا يقتلك".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا برتبة رقيب يدعى "غيري غدعون هنغال" يخدم في "كتيبة نحشون" (90) ضمن "لواء كفير" (مشاة)، قُتل خلال عملية الدهس التي نُفذت بصهريج غاز عند مفترق مستوطنة "غفعات أساف" قرب رام الله.

وأصيب سائق الصهريج، هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (58 عاما) من سكان رافات قرب رام الله، بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي.