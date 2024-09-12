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مساعدات عسكرية أميركية لمصر بـ1.3 مليار دولار

12
SEPTEMBER
2024
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.
 
وهي المرة الأولى منذ عام 2020، التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي، وأشارت الخارجية أن هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي في المنطقة ولجهود مصر في ملف التهدئة في غزة.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية: "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".
 
وأدت الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم 7 أكتوبر إلى زيادة اعتماد واشنطن على القاهرة في الجهود الدبلوماسية مثل محادثات وقف إطلاق النار، كما تصل المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة من مصر.
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