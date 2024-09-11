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منظمة الأغذية: وضع الأمن الغذائي في السودان مقلق جدا

11
SEPTEMBER
2024
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أفاد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة عبد الحكيم الواعر، يوم الثلاثاء، بأن وضع الأمن الغذائي في السودان مقلق جدا.
 
وقال عبد الحكيم الواعر في حديث لـ"سكاي النيوز عربية": "بحسب التحليل المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي "FIES"فإن أكثر من نصف سكان السودان يتراوحون ما بين - مرحلة الأزمة - مرحلة الطوارئ - ومرحلة الكارثي".
 
وضع إنساني مقلق
 
وأوضح المسؤول الأممي أن 25 مليون سوداني في المرحلة الثالثة وهي مرحلة مقلقة جدا - مرحلة الأمن الغذائي- بينما 8.5 مليون في المرحلة الرابعة - الكارثة والطوارئ- وكذلك حوالي مليون شخص في مرحلة الأزمة - انعدام الأمن الغذائي الحاد-.
 
ويرجع الواعر تفاقم أزمة الغذاء في السودان إلى انتشار رقعة الصراع، إضافة إلى زيادة الأمطار الغزيزة هذا الموسم التي تسبب في ارتفاع معدل الفيضانات والتي جعلت الوصول إلى العديد من المناطق صعب جدا أو شبه مستحيل.
 
النظام الصحي على وشك الانهيار
 
وفي وقت سابق، قال الأمينُ العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن السودان ما زال يعيش أزمة إنسانية صعبة، مُضيفا أن كارثة الفيضانات والسيول فاقمت المعاناة على كاهل الشعب السوداني.
 
وأضاف أبو الغيط، أن النظام الصحي على وشْك الانهيار في السودان وأن الأمر يحتاج للتكاتف العاجل لتجاوز هذه المحنة، لا سيما أن البلاد تعاني أزمة غذائية هي الأسوأ على مستوى العالم.
 
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حربا طاحنة، بين الجيش وقوات الدعم السريع، جعلت سكان البلد المعروف بأنه سلة غذاء العالم يواجهون شبح المجاعة والتشرد.
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