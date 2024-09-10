تعيين متحدث جديد باسم الخارجية المصرية

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أصدر وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي قرارا بتعيين تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على إدارة الدبلوماسية العامة.

وجاء تعيين تميم خلاف خلفا للمتحدث السابق أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيرا لمصر فى بروكسل.

وكان تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسي بالسفارة المصرية بواشنطن ومشرف على المكتب الإعلامى بالسفارة، وعمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفارة المصرية فى البرازيل.

وعمل على مدار عشر سنوات في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، حيث كان مديرا لشؤون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعضوا بإدارة الأمم المتحدة ومثل مصر في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان مفاوض مصر الرئيسي في المفاوضات التي جرت لصياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها بالأمم المتحدة عام 2017.

وسبق انتداب تميم خلاف إلى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، ورسالة ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد LSE عام 2003، وكان زميلا بمركز وثرهد للشؤون الدولية بجامعة هارفرد عامى 2008/2009.