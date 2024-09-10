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شرطة النرويج: نفوق "الحوت الجاسوس" غير مرتبط بعمل بشري

10
SEPTEMBER
2024
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قالت الشرطة النرويجية، يوم الاثنين، إن حوتا أبيض عُثر عليه بحزام مربوط حول عنقه في المياه النرويجية قبل خمس سنوات ووُجد نافقا في 31 أغسطس كان لديه عصا عالقة في فمه، وإن نفوقه ليس مرتبطا بنشاط بشري.
 
وعثر أب وابنه على الحوت هفالديمير، والاسم مزيج من كلمة حوت باللغة النرويجية والاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، طافيا في البحر قبل أسبوع في أثناء رحلة صيد بجنوب النرويج.
 
وأصبح الحوت موضع اهتمام وسائل الإعلام منذ اكتشافه قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج في 2019 وبرقبته حزام مثبت بها كاميرا صغيرة على ما يبدو.
 
 ولدى النرويج وروسيا حدودا بحرية مشتركة في القطب الشمالي، ما أثار البعض للمزاح بالقول إن الحوت كان جاسوسا لروسيا.
 
وفتحت الشرطة النرويجية تحقيقا بعد أن تقدمت منظمتان لحقوق الحيوان بشكوى حول نفوق الحوت.
 
وذكرت شرطة منطقة الجنوب الغربي في بيان أن التشريح أظهر أن عصا يبلغ طولها 35 سنتيمترا وعرضها ثلاثة سنتيمترات عالقة في فم الحوت.
 
وأضافت "التحقيقات التي أجريت لم تجد ما يثبت أن نفوق هفالديمير مرتبط بنشاط بشري على نحو مباشر".
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