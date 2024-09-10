مصدر مصري: لا حوادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية

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قال مصدر مصري رفيع المستوى إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين داخل صحراء النقب، نافيا أي تقارير عن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية.

وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام :"لا صحة لما تداولته وسائل إعلام اسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية".

وأوضح أن "ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب".

وأكد أنه "لا حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بملاحقة مجموعة من المشتبه بهم بعد أن رصدت مركبة كانت تتجه بسرعة نحوها خلال نشاط عملياتي في منطقة الحدود المصرية.

وبحسب بيان رسمي، بدأت القوات الإسرائيلية إجراءات اعتقال المشتبه بهم، وهي الآن تقوم بعمليات تفتيش في المنطقة لملاحقتهم.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة المركبة والمنطقة التي جرت فيها العملية بالتحديد.