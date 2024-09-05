"واللا": خشية من إفشال صفقة التبادل حتى لو تم حل قضية فيلادلفيا!

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قال موقع موقع واللا الإسرائيلي نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، إنّ "هناك خشية من إفشال صفقة التبادل حتى لو تم حل قضية فيلادلفيا فإن حماس لن تتخلى عن قضية الأسرى."

وأضاف الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أنّ "حماس تراجعت خلال مفاوضات الدوحة الأسبوع الماضي عن مواقفها السابقة وطالبت بزيادة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة."

وأكشف موقع واللا أنّه "كان هناك تفاهم سابق على إطلاق سراح 150 محكوما فلسطينياً بالمؤبد في المرحلة الأولى من صفقة التبادل والآن تطالب حماس بعدد أكبر."