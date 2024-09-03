اتهامات "مدوية" تطال نتنياهو.. أكاذيب وتلفيقات وإهمال إجرامي

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قال منتدى عائلات الرهائن في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الأخير أثبت "أنه لا ينوي إعادة الرهائن".

وفي استهجانه لـ"الخطاب المليء بالأكاذيب والتلفيقات"، يقول المنتدى إن "شعب إسرائيل، الذي يؤيد أغلبه إعادة الرهائن، لن يمد يده بعد الآن لهذا الإهمال الإجرامي".

وأضاف: "إن النضال من أجل إعادة الرهائن سوف يتصاعد ويتضخم حتى يعود آخر الرهائن إلى ديارهم، الأحياء لإعادة تأهيلهم والأموات لدفن لائق".

وشكر المنتدى الرئيس الأميركي جو بايدن على جهوده لتأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن، مضيفا: "نحث رئيس الوزراء نتنياهو على إظهار قدر مماثل من المرونة والتصميم والالتزام بحياة الرهائن".

وقال بايدن إن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة "أصبح قريبا للغاية".

لكن بايدن أكد أنه لا يعتقد أن نتنياهو يبذل ما يكفي من الجهد لضمان التوصل لاتفاق من هذا القبيل.