أوقف سيارة فدهسه سائقها عمداً.. مأساة وحزن في الأردن

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في خبر أليم أحزن محافظة إربد شمال الأردن، لقي رجل الأمن محمد توفيق علي أبو عسكر، مصرعه بعد أن دهسه عدد من الملاحقين.

ففيما كان الشرطي ينفذ دورية أمنية مساء أمس الخميس في مدينة إربد اشتبه بسيارة، فذهب لإيقافها.

وبينما همّ ليطلب من السائق الأوراق، عمد الأخير إلى دهسه، ثم فر من الموقع.

في حين نعت مديرية الأمن العام الأردنية الوكيل "أبو عسكر" من مرتبات إدارة البحث الجنائي، مؤكدة أن الراحل تعرّض لحادث دهس متعمد أثناء واجبه في إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنه أثناء قيام إحدى دوريات البحث الجنائي بواجبها في مدينة إربد أمس، اشتبهت بإحدى المركبات فأوقفتها، ليتبين أن في داخلها عددا من الأشخاص.

عندها قام سائق المركبة بدهس الوكيل والفرار من المكان.

كما أكد أنه جرى التعميم على المركبة ومن بداخلها، ثم ضبطها، وما زال البحث جاريا عن من كانوا بداخلها.

مسألة وقت

بدوره، أكد مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" أنه سيتم التوصل للجناة في أقرب وقت. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

يذكر أن الجهاز الأمني في الأردن لديه أساليب مهنية احترافية لضبط السائق الذي فر من وجه العدالة بأقصى سرعة، وفقا للمصدر ذاته.

وختم المصدر مشددا على أن "ضبط الجناة مسألة وقت لا أكثر!".