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أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، إستدعى أعضاء حزبه في الكنيست إلى مكتبه لشرح مواقفه، وأبلغهم أنه لا ينوي الاستقالة.

وقال غالانت: "لن أستقيل، وإذا كان نتنياهو يريد ذلك فليقلني بنفسه".

من جهته، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد في رسالة لوزراء حكومة بنيامين نتنياهو باستثناء بن غفير وسموتريتش "من تفكك البلاد"، وفق ما أشارت القناة 12 "الاسرائيلية".

ونقلت القناة عن لابيد قوله ان "المختطفين يموتون واحدا تلو آخر والجيش في أعمق أزماته"، مضيفاً في رسالته لأعضاء الحكومة: "أنتم مشاركون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد وتتحملون مسؤولية كل القرارات".