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غارة إسرائيلية على مدرسة نازحين في غزة تقتل 11 فلسطينيا

2
SEPTEMBER
2024
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قتل 11 شخصا على الأقل في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة شمالي قطاع غزة، تؤوي عشرات العائلات النازحة من الحرب، الأحد.
 
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل لـ"فرانس برس"، إن "ضربة إسرائيلية على مدرسة صفد التي تضم نازحين في مدينة غزة أسفرت عن مقتل 11 شخصا بينهم امرأة وفتاة، وإصابة العشرات".
 
وتقع مدرسة صفد المستهدفة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، إلى الشمال من القطاع.
 
وقال الدفاع المدني إن هناك مفقودين تحت أنقاض المدرسة، مما يرجح ارتفاعا محتملا في عدد القتلى.
 
وأوضح أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين، بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها مرة أخرى.
 
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "إرهابيين من حماس كانوا ينشطون من مركز قيادة في منطقة كانت سابقا مدرسة صفد".
 
وعمدت إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى قصف المدارس التي تؤوي النازحين في قطاع غزة، بزعم اختباء مسلحي حماس داخلها.
 
وفي هجوم آخر، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة.
 
وأفاد الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال قتيلين وعدد من المصابين، من الشقة التي تعود لعائلة الأعرج.
 
وتسبب القصف والهجمات البرية الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقترب من 41 ألف شخصا، وفق وزارة الصحة في القطاع، وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
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