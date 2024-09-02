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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 29 متظاهرا في تل أبيب

2
SEPTEMBER
2024
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 29 متظاهرا في تل أبيب، ليل الأحد، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لتقرير أصدرته الشرطة.
 
ونشر التقرير في أعقاب الإعلان عن فتح طريق أيالون الرئيسي السريع في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أن أغلقه المتظاهرون.
 
ووفقا لتقرير الشرطة، اعتقل المتظاهرون الـ29 بتهمة "الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الضباط والشغب بوحشية".
 
وأصيبت شرطية خلال المواجهات، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
ماذا يحدث؟
 
اجتاحت احتجاجات حاشدة إسرائيل الأحد، في أعقاب مقتل 6 رهائن في قطاع غزة، مع تنامي الإحباط بسبب مماطلة القيادة السياسية في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
   
وفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، نظم ما يصل إلى نصف مليون شخص احتجاجات في تل أبيب والقدس ومدن أخرى، مطالبين ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الجهد لاستعادة باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وعددهم 101، توفي أو قتل ثلثهم تقريبا.
   
أظهر مقطع مصور من الجو إغلاق المحتجين لطريق أيالون في تل أبيب، وهم يلوحون بالأعلام وصور الرهائن القتلى.
   
في القدس أغلق المحتجون الشوارع ونظموا احتجاجا أمام منزل نتنياهو.
   
عرض التلفزيون الإسرائيلي مقطعا يظهر الشرطة وهي توجه مدافع المياه نحو المحتجين الذين أغلقوا الطرق.
   
حثت قيادات عمالية العمال على تنظيم إضراب ليوم واحد، الإثنين.
   
يواجه نتنياهو ضغوطا مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن، بعد مرور نحو 11 شهرا على اندلاع حرب غزة.
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