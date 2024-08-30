عملية الطعن على الحدود المصرية الاسرائيلية... اليكم آخر المعطيات

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نفى مسؤول أمني مصري، عبر قناة "القاهرة" المقرّبة من الإستخبارات المصرية، ما تم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية حول طعن إسرائيليين في مدينة طابا جنوب سيناء.

وأوضح المصدر أنّ "حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل"، مشيرًا إلى أنّ المشاجرة هي بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 ونتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين"، لافتًا إلى أنّه "تم نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج.. وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث".

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص".

وذكرت أنّ "المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص الخلفية".

بدوره، كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، أنّ إصابة الإسرائيليين جاءت "نتيجة تعرضهم للطعن بأحد فنادق مدينة طابا المصرية".

وفي 27 أيّار، قُتل جندي مصري بتبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند الشريط الحدودي في منطقة رفح.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.