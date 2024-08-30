مصر.. إغلاق مستشفى بعد وفاة طفل فيها والاشتباه بتقصير طبي

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أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء يوم الخميس، إغلاق "مستشفي تبارك" بالقاهرة الجديدة لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، "إغلاق مستشفي تبارك بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفل عمره 5 سنوات".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أنه "فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة طفل عمره 5 سنوات بسبب الاشتباه بوجود تقصير من الطبيب الذي ناظر الطفل والتعامل الطبي الخاطئ مع الحالة، وجه خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على الفور، بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحر بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، للمرور على المستشفى ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل".

وبين رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص في مصر هشام زكي، أن "التحقيقات الأولية للجنة المشكلة كشفت عن عدم التعامل مع حالة الطفل وفقا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات، كما قام ممثلي هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات من ذات الأدوية التى اخذ منها الطفل لتحليلها والتأكد منها"، مؤكدا "إصدار قرار فوري بإغلاق المستشفي المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات، وجاري نقل المرضي بالمستشفى إلى مستشفيات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم وسلامتها".

وأشار "زكي" الى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.