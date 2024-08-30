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شمال إسرائيل.. غالانت يحدد "هدفا مهما" للحرب

30
AUGUST
2024
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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إلى توسيع الأهداف المعلنة للحرب في قطاع غزة لتشمل تمكين السكان من العودة إلى مناطقهم في شمال إسرائيل والتي تم إجلاؤها بسبب هجمات ميليشيات حزب الله اللبناني المتحالفة مع إيران.
 
وأضاف غالانت: "مهمتنا على الجبهة الشمالية واضحة، ضمان عودة سكان بلدات الشمال إلى ديارهم بسلام. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد أن نوسع أهداف الحرب وأن نضم إلى الأهداف عودة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم بسلام".
 
وذكر بيان صادر عن مكتب غالانت أنه قال: "لن يقلل هذا من التزامنا المطلق بتفكيك حماس وإعادة الرهائن".
 
وبدأت العملية العسكرية في قطاع غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.
 
وبعد يوم من اندلاعها فتحت جماعة حزب الله جبهة ثانية واحتدمت المواجهات عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ ذلك الحين وهددت باندلاع حرب إقليمية.
 
وأخلت إسرائيل العديد من البلدات الحدودية في الشمال ولم يعد السكان إلى منازلهم بعد.
 
واستعرض غالانت في اجتماع مع مسؤولين عسكريين كبار ما حققته إسرائيل حتى الآن في قطاع غزة، حيث تهدف إلى الإطاحة بحركة حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
 
وأضاف أنه سيعرض الاقتراح بإضافة هدف إعادة السكان إلى شمال إسرائيل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة.
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