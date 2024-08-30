عشرات القتلى والمفقودين من جراء سيول اليمن

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تسببت السيول العارمة التي ضربت اليمن، الثلاثاء، في وفاة وفقدان أكثر من 41 شخصا، حسبما قال مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، الخميس.

وذكر المكتب على منصة "إكس"، أن السيول "الكارثية" الناجمة عن الأمطار وانهيار 3 سدود بمديرية ملحان بمحافظة المحويت، تسببت في وفاة 24 شخصا، وفقدان 17 آخرين.

وأضاف أن السيول دمرت 40 منزلا بالكامل وألحقت أضرارا بنحو 230 منزلا، وتضررت بسببها 1020 عائلة، كما أدت إلى قطع طرق تربط المناطق المتضررة بغيرها داخل المديرية.

وقال الصندوق: "تبذل فرق الاستجابة الطارئة جهودا كبيرة من أجل الوصول والمساعدة".

وتقع محافظة المحويت إلى الغرب من العاصمة صنعاء.

والمحويت، ومعها محافظات ريمة وحجة والحديدة، من أكثر محافظات اليمن تضررا من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها تلك المحافظات الأربع، منذ مطلع يوليو الماضي.