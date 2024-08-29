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تقرير: نتنياهو بحث عقد اجتماع لمجلس الوزراء بمحور فيلادلفيا

29
AUGUST
2024
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحث مؤخرا إمكانية عقد اجتماع لمجلس الوزراء في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
 
وحسب تقرير القناة استنادا إلى مساعدين لنتنياهو لم تكشف أسماءهم، سأل رئيس الوزراء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار عما إذا كان بإمكان الوزراء التوجه إلى محور فيلادلفيا في ناقلات جند مسلحة لعقد اجتماع هناك.
 
وكان نتنياهو يهدف بهذه الخطوة، وفق القناة 12، إلى إقناع الوزراء بدعم طلبه بأن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المحور الاستراتيجي في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة.
 
لكن بار رفض طلب نتنياهو بسبب حجم التأمين الذي سيكون مطلوبا لمثل هذا الحدث في منطقة حرب نشطة، كما يقول التقرير.
 
ومساء الإثنين قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء "متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر".
 
ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ نشرت إسرائيل قواتها هناك منذ أشهر وترفض التراجع عن هذه الخطوة.
 
ومؤخرا نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر رفيع قوله إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا".
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