مصر تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية

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أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، يوم الثلاثاء، عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية.

وذكر البيان أن الكشف "في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية حيث تم عمل الاختبار للبئر.

وكان المسترجع على فتحة إنتاج واحد بوصة 7165 برميل زيت في يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة البترول أن "الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي أطلقت جولة مناقصة دولية جديدة لاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 كتلة بالبحر المتوسط ودلتا النيل".

وأضافت: "يشمل هذا 10 كتل بحرية وكتلتين على الشاطئ".

ولدى مصر خطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من 2025 بمساعدة شركاء دوليين وسط محاولات لأن تصبح مركزا للغاز الطبيعي المسال في المنطقة.